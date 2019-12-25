31 марта в России объявили о 500 новых заражённых коронавирусом. Сегодня - 440.

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в стране выявили 440 новых случаев заражения COVID-19 в 35 субъектах страны.

В Москве выявлено 267 новых заболевших. Теперь в столице 1800 инфицированных, всего их в России 2777. Около половины заражённых моложе 45 лет.

В Санкт-Петербурге сегодня выявил 25 заболевших. В Московской области — 15.

11 человек заразились новым коронавирусом в Саратовской области. В Челябинской и Волгоградской — по семь инфицированных. В Ленобласти, Бурятии и Красноярском крае по шесть заболевших COVID-19.

По пять заражённых — в Тульской области и Краснодарском крае. Четыре - в Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Омской областях.

31 марта в России объявили о 500 новых заражённых коронавирусом. Так, отмечают в оперштабе, суточная динамика заболеваемости уменьшилась.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом.