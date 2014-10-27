В России снизилось число ДТП с пьяными водителями

Сергей Хранцкевич рассказали о статистике по раненым и погибшим на дорогах из-за нетрезвых водителей.

Почти восемь тысяч ДТП с участием пьяных водителей произошло на российской территории за первые девять месяцев 2025 года. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов. В комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции при МВД, полковник полиции Сергей Хранцкевич уточнил, что указанный показатель на 12,3 процента ниже, чем в стране фиксировался за аналогичный период в прошлом году. Слова полковника полиции приводятся из его выступления на круглом столе в Общественной палате.

Происходит снижение аварийности, в текущем году за девять месяцев у нас зарегистрировано почти 8 тысяч ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В таких ДТП у нас погибло почти 2 тысячи человек и порядка 10 тысяч человек получили ранения. Сергей Хранцкевич, полковник МВД

Сергей Хранцкевич добавил, что количество погибших и получивших ранения в таких автомобильных авариях упало на 23,5 и 26,2 процентов соответственно по сравнению с данными за аналогичный период 2024 года.

По факту смертельного ДТП с нетрезвым водителем в Тихвинском районе возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv