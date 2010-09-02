В России снизилась средняя стоимость автомобилей с пробегом

Аналитики из сервиса "Авто.ру Оценка" привели статистические данные.

Средняя стоимость российских и китайских автомобилей с пробегом не старше 15 лет на территории страны по результатам мая 2025 года снизилась наименее ощутимо - на три процента в годовом выражении. Показатель составил 703 тысячи и 2,17 миллиона рублей соответственно. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы сервиса "Авто.ру Оценка". Эксперты заметили, что наиболее ощутимо в годовом выражении снизилась средняя стоимость машин с пробегом американских марок. Речь и дет о девяти процентах. За последний весенний месяц текущего года автомобили европейских, японских и южнокорейских брендов подешевели в среднем на шесть процентов.

Меньше всего при сравнении мая 2025 к маю 2024 снизилась средняя стоимость подержанного отечественного и китайского автомобиля – всего на 3% у каждого, достигнув 703 тысяч рублей для российских марок и 2,17 миллиона рублей для китайских. сообщение от "Авто.ру Оценка"

Рейтинг регионов, в которых средняя стоимость по итогам мая снизилась сильнее всего по сравнению с апрелем, возглавила Новосибирская область. Там цена на подержанный автомобиль снизилась до двух миллионов рублей или на 4,5 процента. Далее в рейтинге следуют Рязанская область, Приморский край, Вологодская область, Смоленская область.

Автоюрист обозначил важность карты спасения для автомобиля.

Фото: Pitet.tv