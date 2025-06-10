Автоюрист обозначил важность карты спасения для автомобиля

Лев Воропаев рассказал о том, что новое требование поможет сотрудникам ГУ МЧС при извлечении пострадавших из машины при ДТП.

В России могут на законодательном уровне запретить эксплуатацию транспортных средств без карты спасения. Ранее с данным требованием к министерству по развитию промышленности и торговли обратилось руководство ГУ МЧС. В эфире телеканала "360.ru" автоюрист Лев Воропаев объяснил, как условие повлияет на внутренний рынок автомобилей и чем это грозит водителям. По его словам, проект даст право спасателям оперативнее извлекать пострадавших при ДТП из салона машины.

Этот вопрос обсуждается МЧС и Минпромторгом. Поэтому на сегодняшний момент мне лично на китайские автомобили данной карты спасения не удалось найти. Лев Воропаев, автоюрист

Напомним, что наличие карты спасения автомобиля можно проверить на официальном сайте представительства производителя. Однако пока что речь идет о непринятом нормативе. Документ не является обязательным для выдачи "Одобрения типа транспортного средства" (ОТТС), хотя и имеет большое значение, потому что дает максимальное представление о машине. В документе в разных проекциях будет изображена схема автомобиля. Там обозначены места усиления кузова, рекомендованные области его вскрытия; расположение и количество топливных баков и аккумуляторных батарей, газогенераторов, подушек безопасности, блоков управления; другая информация, необходимая для участников ликвидации последствий автомобильных аварий. Лев Воропаев добавил, говоря об отсутствии карты спасения в ряде брендов автомобилей, например марки Tesla, что российские экстренные службы — "находчивые и знающие" и в любой ситуации смогут извлечь пострадавшего из салона.

Другой вопрос — это, конечно, время. Эти карты спасения влияют на скорость спасения человека, когда автомобиль попадает в то или иное дорожно-транспортное происшествие. Лев Воропаев, автоюрист

Специалист уточнил, что если в России примут это требование к экспорту автомобилей, то дополнительный административный барьер может привести к удорожанию транспортных средств и снижению доступности каких-то марок. При этом карта спасения не представляет из себя настолько сложный технический документ, чтобы производители не смогли его предоставить по запросу властей.

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Фото и видео: 360.ru