В России снизилась доступность новостроек в ипотеку

При этом на вторичном рынке квартиры стали для россиян более доступными.

В российских регионах наблюдается уменьшение доступности покупки жилья в ипотеку в новостройках. Отметим, что 2020 году наблюдался очень высокий спрос на ипотеку на рынке. При этом на вторичном рынке квартиры в ипотеку стали более доступными. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Совкомбанка.

Доступность новостроек в ипотеку заметнее всего снизилась в Краснодарском крае (на 20%), в Пермском крае (на 18%), а также в Подмосковье (на 15%) и в Москве (10%).

Отмечается, что доступность жилья в кредит уменьшилась в регионах, где в 2020 году наблюдался самый высокий спрос на ипотеку.

При этом доступность жилья на вторичном рынке выросла в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Московской, Новосибирской и Ростовской областях, а также еще в ряде регионов.

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