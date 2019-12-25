МИД отверг опасения о скором отключении РФ от системы SWIFT

Отмечается, что от отключения платежной системы все только проиграют.

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский заявил, что в настоящее время опасности отключения страны от платежной системы SWIFT пока нет. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют. Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ

Он подчеркнул, что на данный момент российские власти не ставят себе задачу об оперативном создании альтернативы SWIFT. По мнению Биричевского, этот процесс займет довольно много времени.

Ранее в Германии оценили последствия отключения России от SWIFT. Депутат из политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявила, что отключение Москвы от международной платежной системы принесет вред европейской экономике.

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