Новые условия закреплены Таможенным кодексом.

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом. Клиенты будут платить пошлину только в случае, если приобрели за границей заказ с общей стоимостью более 200 евро. Об этом сообщили в "ТАСС".

Учет стоимости будет вестись за каждую посылку, вес которой не может превышать 31 килограмма. Превышение массы заказа заставит покупателя дополнительно выплатить пошлину в 15% от стоимости. Эта выплата не может быть меньше двух евро за каждый килограмм

Новые требования зафиксированы в Таможенном кодексе, принятом всеми странами ЕЭС. Порог беспошлинного ввоза снижен с 500 до 200 евро.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин назвал основные приоритеты законодателей в 2020 году.

Фото: Piter.tv

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