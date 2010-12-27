Путин назвал основные приоритеты законодателей в 2020 году

Глава РФ поблагодарил парламентариев за проделанную в 2019 году работу.

Президент России озвучил приоритетные направления для законодателей в 2020 году. Среди них Владимир Путин выделил улучшение бизнес-климата и "регуляторную гильотину", передало "Экономика сегодня".

По словам главы государства, необходимо будет создать действенные инструменты для привлечения и защиты инвестиций. Кроме того, на повестке также стоит создание новых рабочих мест для россиян.

Законотворцам предстоит пересмотреть, актуализировать правила и процедуры контрольно-надзорной деятельности по модели "регуляторной гильотины" — административной реформы, которая намечена на 2020 год.

Владимир Путин поблагодарил парламентариев за работу, проделанную в 2019 году. Президент отметил, что за прошедший период новые законы коснулись всех ключевых отраслей России.

Ранее Путин возмутился бюрократическими помехами малому бизнесу.

Фото: kremlin.ru