Путин назвал основные приоритеты законодателей в 2020 году

Президент России озвучил приоритетные направления для законодателей в 2020 году. Среди них Владимир Путин выделил улучшение бизнес-климата и "регуляторную гильотину", передало "Экономика сегодня".
По словам главы государства, необходимо будет создать действенные инструменты для привлечения и защиты инвестиций. Кроме того, на повестке также стоит создание новых рабочих мест для россиян.
Законотворцам предстоит пересмотреть, актуализировать правила и процедуры контрольно-надзорной деятельности по модели "регуляторной гильотины" — административной реформы, которая намечена на 2020 год.
Владимир Путин поблагодарил парламентариев за работу, проделанную в 2019 году. Президент отметил, что за прошедший период новые законы коснулись всех ключевых отраслей России.
Ранее Путин возмутился бюрократическими помехами малому бизнесу.
Фото: kremlin.ru
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