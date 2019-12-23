Путин возмутился бюрократическими помехами малому бизнесу

Президент подчеркнул, что в правительстве уже борются с этим "безобразием".

Президент России Владимир Путин на встрече по вопросу развития сельского хозяйства в Адыгее возмутился бюрократическими барьерами, которые мешают деятельности представителей малого бизнеса. Об этом сообщает RT.

Путин отметил, что помехи бизнесу необходимо снять в рамках процесса "регуляторной гильотины" – пересмотра действующих правовых норм. Российского лидера попросил посодействовать в этом вопросе подмосковный фермер. Путин назвал излишество административных норм безобразием и подчеркнул, что соответствующие распоряжения уже даны.

Также президент напомнил о том, что к началу 2021 года будет готов к работе механизм "регуляторной гильотины", который отправит в прошлое некоторые советские нормативные акты и даст бизнесу зеленый свет. Над искоренением старых постулатов в правительстве сейчас и работают, сказал Путин.

Ранее эксперты прокомментировали возможные штрафы для малого и среднего бизнеса.