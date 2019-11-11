Отечественные разработчики создали устройство, которое определяет содержимое жидкостей внутри закрытых упаковок.

В России снимут запрет на провоз жидкости в самолете благодаря использованию нового аппарата. Компания "Ратэк" создала сканер безопасности, который распознает содержимое жидкостей. Руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров объяснил "РИА Новостям" особенности проекта.

Известно, что устройство работает на основе нейтронных технологий. Оно позволяет выявить даже минимальное количество любого вещества в закрытой упаковке. В будущем эта система позволит аэропортам отказаться от запрета на провоз жидкостей,как и другим организациям в проносе внутрь помещения бутылок.

Технология сильно упростит контроль за перевозом взрывчатых веществ. Для этого надо заменить существующие решения на новые, а это значит, нужно найти финансовые ресурсы, которые позволили бы аэропортам, портам и вокзалам это сделать. Это, скорее, связано уже не с технологическими проблемами, а бюджетом и желанием их решать добавили разработчики

Сейчас закладывается проектное решение для метрополитена Петербурга. Первая подобная система внедрена в московском "Внуково".

Ранее Piter.tv писал о том, что пулковские таможенники задержали посылку с радиоактивными часами.

Фото: Piter.tv

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