"Союзмультфильм" снимет фильм о чебурашке за 600 млн рублей

Финансирование проекта обеспечивает YBW.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что в России снимут фильм о чебурашке за 600 млн рублей. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе "Союзмультфильм".

Съемки начнутся в 2021 году. Известно, что в отснятый материал позже добавят персонажа, созданного с помощью компьютерной графики. В прокат фильм выйдет в 2022 году.

Известно, что проект финансирует студия Yellow Black and White. На производство фильма потратят не менее 600 млн рублей. Авторы проекта также рассчитывают на поддержку Фонда Кино.

Ранее мы сообщали о том, что премьеру триквела "Мира Юрского периода" перенесли на 2022 год.

Фото:кадр из мультфильма