Премьеру триквела "Мира Юрского периода" перенесли на 2022 год

Премьера анонсирована на 10 июня 2022 года.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что выход третьей части "Мира Юрского периода" перенесли. Об говорится в официальном аккаунте картины в Twitter.

Как оказалось, студия Universal Pictures перенесла премьеру с 11 июня 2021 года, на 10 июня 2022 года. Отметим, что режиссер картины Колин Треворроу отметил, что соответствующее решение студии оправдано.

Даже если нам придется подождать еще немного, это того стоит Колин Треворроу

Напомним, что съемки третьей части "Мира юрского периода" стартовали в феврале 2020 года. Однако их прервали из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас.

Фото:кадр из фильма, Twitter