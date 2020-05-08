В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку. Заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.
По её словам, многодетные семьи, которые оказались в тяжёлой ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить дополнительную поддержку от государства. Это семьи, где один или оба родителя потеряли работу или доход на одного человека ниже прожиточного минимума.
На поддержку смогут рассчитывать семьи с детьми-инвалидами, которые находятся в сложной ситуации из-за COVID-19.
В правительстве считают, что данным категориям граждан нужно помогать продовольствием, средствами индивидуальной защиты и электронными устройствами, по которым дети смогут учиться в режиме онлайн.
Поручение должно быть выполнено до 15 мая.
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Видео: kremlin.ru
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