Поручение должно быть выполнено до 15 мая.

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку. Заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По её словам, многодетные семьи, которые оказались в тяжёлой ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить дополнительную поддержку от государства. Это семьи, где один или оба родителя потеряли работу или доход на одного человека ниже прожиточного минимума.

На поддержку смогут рассчитывать семьи с детьми-инвалидами, которые находятся в сложной ситуации из-за COVID-19.

В правительстве считают, что данным категориям граждан нужно помогать продовольствием, средствами индивидуальной защиты и электронными устройствами, по которым дети смогут учиться в режиме онлайн.

Поручение должно быть выполнено до 15 мая.

Ранее Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы.

Видео: kremlin.ru