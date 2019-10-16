ФСБ: в России с начала года предотвращено 39 терактов

Глава организации поделился статистикой.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России за 2019 год предотвращено 39 терактов. Об этом сообщили в "Интерфаксе". Спецслужбам удалось ликвидировать 32 террориста, действовавших на территории страны. Еще 679 подозреваемых по экстремистским статьям задержаны, а 22 россиян удалось склонить к отказу от террористической деятельности

Также органы арестовали счета компаний, незаконно переводивших деньги террористам. Совместно с Роскомнадзором заблокировано более 8 тысяч "деструктивных" интернет-ресурсов.

По данным ведомства, угрозы для населения организовывались в нескольких регионах России. Силовики действовали при поддержке Генеральной прокуратуры страны. По словам Бортникова, около пяти с половиной тысяч человек уехали из России, чтобы воевать на стороне запрещенных организаций. На 4 тысяч заведены уголовные дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ пресекла деятельность более чем 100 сторонников террористов.

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации