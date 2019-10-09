ФСБ пресекла деятельность более чем 100 сторонников ИГ*

Члены преступной схемы перенаправляли средства запрещенным на территории России экстремистским организациям.

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность "Благотворительной организации", которая перечисляла денежные средства в помощь запрещенным на территории страны террористических организаций ИГ и "Имарат Кавказ". В схеме участвовали более 100 человек. Они направляли средства в Сирию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Операция по задержанию предполагаемых преступников прошла при содействии Следственного комитета России, ФСФМ. Известно, что молодые люди действовали на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Тюменской области, Татарстана, Москвы, Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев.

Был введен режим контроперации в Карачаево-Черкесии. Поймано два человека. В квартирах фигурантов расследования нашли запрещенную литературу, 10 мобильных телефонов, инструкции от террористов и отчетные документы по перечислениям. Следствие продолжается. По данным специалистов, в общей сложности подозреваемые направили террористам более шести миллионов рублей. Материальная помощь экстремистским группировкам происходила при помощи мессенджеров и Интернета. Мошенники собирали средства под видом благотворительной организации, а после переводили их боевикам.

Представители ФСБ считают, что среди задержанных членов банды есть участники нападения на город Нальчик в 2005 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России.

* - запрещенная на территории России организация

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Facu Verdun, GuyKnownAsErik