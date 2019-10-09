Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России

Ограничения направлены на обеспечение безопасности экс-сотрудников ведомства.

Бывшим сотрудникам ФСБ запретят на пять лет выезжать за границу. Сейчас подобная инициатива рассматривается в профильном комитете Госдумы по делам СНГ. Срок ограничения будет действовать с момента выхода сотрудников в отставку.

Депутатам нижней палаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении. Заседание по вопросу состоится 17 октября.

Считаю, что документ правильный.Считаю, что его надо [выносить] на заседание, принимать комментирует глава комитета Леонид Калашников

Временный запрет коснется тех граждан, которые рискуют навлечь "недружелюбные действия со стороны государственных органов зарубежных стран". Мера воздействия будет работать исключительно в целях безопасности россиян. Ранее бывших представителей правоохранительных органов задерживали за границей и возбуждали уголовные дела.

Особенно вопрос будет актуальным для сотрудников, трудившихся в отделе по борьбе с международным терроризмом, пресечении наркотрафика, торговли оружием и других особо тяжких преступлений.

Ранее Piter.tv писал о том, что оскорбившего Путина и ФСБ вандала задержали в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Anton Komogortsev