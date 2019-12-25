  1. Главная
В России с 3 сентября вступает в силу ГОСТ для школьной формы
Сегодня, 10:28
В Минпросвещения и Росстандарте рассказали о требованиях к одежде для образовательных учреждений страны.

ГОСТ для школьный формы начнет действовать в России с третьего сентября 2025 года. Документ устанавливает параметры для изготовления одежды для детей. Речь идет о характеристиках для ткани, отсутствии острых краев и кромок, размерные признаки типовых фигур, воздухопроницаемости, влагоотведении, гипоаллергенности. Соответствующие данные опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по просвещению. 

Ранее в Росстандарте уточняли, школьная форма производится отдельными изделиями или комплектами из двух или более предметов гардероба, а также с аксессуарами, которые являются составными частями одежды. В отечественном стандарте указали, что к основным изделиям школьной формы относятся блузка, жилет, пиджак / жакет / блейзер, кардиган, джемпер, свитер /водолазка, рубашка, платье / сарафан, юбка, брюки и комбинезон. ГОСТ не распространяется на обувь и спортивную одежду ребенка. В Росстандарте добавили, что ГОСТ не предъявляет требований к дизайну формы, однако она может иметь отличительные знаки образовательной организации и прочие декоративные элементы.

