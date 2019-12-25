В России с 2026 года могут установить прогрессивную шкалу маткапитала

В Госдуме изучат проект, нацеленный на поддержку многодетных семей.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Государственной думы законопроект о введении с 2026 года на территории страны прогрессивной шкалы материнского капитала. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. Известно, что законодатель хочет, чтобы власти предусмотрели выплату на третьего ребенка в размере около 1,4 миллиона рублей. Правки должны быть внесены в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Инициатива говорит о выплате 900 тысяч рублей в в случае рождения или усыновления второго ребенка, порядка 1,4 млн рублей, если рожден или усыновлен третий и последующий ребенок.

Накануне Дня матери мы вновь вносим наше давнее программное предложение о прогрессии материнского капитала. Практика показывает, что именно материнский капитал - самая эффективная демографическая мера. Сергей Миронов, депутат ГД в комментарии "ТАСС"

Согласно сведениям от Социального фонда России, максимальный размер капитала в 2025 году составляет свыше 900 тысяч рублей. На выплату от государства могут рассчитывать семьи, у которых второй ребенок, а также третий и последующие дети появились с 2020 года и раньше права на материнский капитал не возникало. Для семей с одним ребенком, рожденным с 2020 года, материнский капитал составляет более 690 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка правительство доплачивает гражданам еще более 200 тысяч рублей.

