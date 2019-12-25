В России с 1 января общепит освободят от уплаты НДС

Для того, чтобы получить льготы, выручка таких предприятия не должна в год превышать 2 млрд рублей.

В России с 1 января 2022 года от уплаты НДС освободят предпринимателей общепита. Таким правом могут воспользоваться рестораны, объекты общепита, а также пункты выездного обслуживания. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс ранее приняла Госудма.

Для того, чтобы получить льготы, выручка таких предприятия не должна в год превышать 2 млрд рублей. Для предприятий с численностью персонала от 250 человек снизят ставки по страховым взносам. Налог отменен частично — отделы кулинарии при организациях и индивидуальных предпринимателях, занимающихся розничной торговлей, подобную льготу не получат. Претендовать смогут на нее также компании по производству заготовок и предприятия, которые осуществляют другие виды розничной торговли.

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