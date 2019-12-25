В России с 1 сентября изменится порядок маркировки импортного алкоголя

Требования останутся прежними для стран-членов ЕАЭС.

Импортный алкоголь теперь в России будет маркироваться федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной основе. Соответствующая законодательная норма вступила в силу с 1 сентября. Известно, что исключением из правила станет продукция, поступающая на территорию нашей страны из стран-членоа ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Однако в период до 28 февраля 2026 года включительно правительством допускается маркировка товара в местах производства. Государство будет вправе утвердить перечень иностранных производителей алкоголя, маркировка которого и после заявленной даты продолжит осуществляться в местах производства, а также предельные объемы ввоза такой продукции в РФ.

Власти уточнили, что ранее маркировка алкоголя должна была осуществляться до его ввоза в Россию. В период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах в отдельных регионах. Такие условия действовали в Калининградской области. Позже эксперимент распространился на Москву, Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан.

Фото: Piter.tv