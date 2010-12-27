В России изменились правила призыва в армию

Вступившие в силу правки распространяются как на новых призывников, так и на уже несущих службу солдат.

Российские срочники получили право отказаться от отсрочки от службы. Соответствующие правки были внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе" и вступили в силу в воскресенье, 1 сентября.

Новые правила распространяются на студентов очной формы обучения, обладателей ученой степени и на родных братьев или сыновей погибших на службе военных. Чтобы добровольно отказаться от отсрочки, призывнику необходимо подать заявление в приемную комиссию.

Также солдатам, несущим срочную службу в войсках России, дали возможность демобилизоваться досрочно, если на то возникли веские причины, например, рождение второго ребенка.

Нововведения распространяются и на призывников, начавших службу до вступления правок в силу.

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