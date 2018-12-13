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Сегодня, 11:25
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Alena_Zinovieva
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В Вооруженных силах России появилось новая должность

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Этот человек будет первым помощником командира подразделения и сможет временно заменить офицера.

В Вооруженных силах России появилось новая должность главного сержанта. Этот человек будет первым помощником командира подразделения и сможет временно заменить офицера. Об этом пишут РИА Новости.

Среди прочих задач главного сержанта будет обеспечение дисциплины в роте, а также мотивация личным примером солдатского коллектива на достижение успехов в боевой подготовке.

Новое звание должно укрепить порядок в подразделениях и поднять авторитет сержантского состава.

Ранее мы писали, что армия РФ начала получать бесшумные минометы 2Б25 "Галл".

Видео: YouTube / Минобороны

Теги: главный сержант, новое звание, российская армия
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 2 )

Плюс
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Аноним
Сегодня 12:44

Это Россия детка. Всю жизнь этим занимался старшина. Или господа в погонах просто забыли, что есть такое звание? Ах, ну да. Если можно против правил краповый берет нацепить, чего уж тут о старшине вспоминать...

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Плюс
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Аноним
Сегодня 13:18

Я не согласен, старшину, куда дели? Красивое звание!!  Херней занимается, командование, от нечего делать, или на запад, смотрят и равняются!! 

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