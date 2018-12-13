Этот человек будет первым помощником командира подразделения и сможет временно заменить офицера.

В Вооруженных силах России появилось новая должность главного сержанта. Этот человек будет первым помощником командира подразделения и сможет временно заменить офицера. Об этом пишут РИА Новости.

Среди прочих задач главного сержанта будет обеспечение дисциплины в роте, а также мотивация личным примером солдатского коллектива на достижение успехов в боевой подготовке.

Новое звание должно укрепить порядок в подразделениях и поднять авторитет сержантского состава.

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Видео: YouTube / Минобороны