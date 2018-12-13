В Вооруженных силах России появилось новая должность главного сержанта. Этот человек будет первым помощником командира подразделения и сможет временно заменить офицера. Об этом пишут РИА Новости.
Среди прочих задач главного сержанта будет обеспечение дисциплины в роте, а также мотивация личным примером солдатского коллектива на достижение успехов в боевой подготовке.
Новое звание должно укрепить порядок в подразделениях и поднять авторитет сержантского состава.
Ранее мы писали, что армия РФ начала получать бесшумные минометы 2Б25 "Галл".
Видео: YouTube / Минобороны
Обсуждение ( 2 )
Это Россия детка. Всю жизнь этим занимался старшина. Или господа в погонах просто забыли, что есть такое звание? Ах, ну да. Если можно против правил краповый берет нацепить, чего уж тут о старшине вспоминать...
Я не согласен, старшину, куда дели? Красивое звание!! Херней занимается, командование, от нечего делать, или на запад, смотрят и равняются!!