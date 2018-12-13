Армия РФ начала получать бесшумные минометы 2Б25 "Галл"

Армия РФ начала получать новейшие бесшумные минометы 2Б25 "Галл". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Подразделения специального назначения недавно получили несколько десятков единиц данного вооружения. В ходе эксплуатации "Галл" зарекомендовал себя как неприхотливое и надежное оружие, у которого практически полностью отсутствуют демаскирующие признаки.
Источник в оборонно-промышленном комплексе
Миномет бесшумно уничтожает цель на дистанции более одного километра. Данный вид оружия продолжат совершенствовать, например, планируется уменьшить калибр до 60мм и увеличить дальность поражения до способного до 3,5 - 4 километров.
Миномет 2Б25 совершает 15 выстрелов в минуту и на сегодняшний день является единственным на мировом рынке вооружений бесшумным образцом минометного вооружения.
Ранее Минобороны РФ опубликовало эксклюзивные фотографии советских полководцев.
Видео: Минобороны/ YouTube
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