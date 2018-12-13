Армия РФ начала получать бесшумные минометы 2Б25 "Галл"

Они способны поразить цель на расстоянии более километра.

Армия РФ начала получать новейшие бесшумные минометы 2Б25 "Галл". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Подразделения специального назначения недавно получили несколько десятков единиц данного вооружения. В ходе эксплуатации "Галл" зарекомендовал себя как неприхотливое и надежное оружие, у которого практически полностью отсутствуют демаскирующие признаки. Источник в оборонно-промышленном комплексе

Миномет бесшумно уничтожает цель на дистанции более одного километра. Данный вид оружия продолжат совершенствовать, например, планируется уменьшить калибр до 60мм и увеличить дальность поражения до способного до 3,5 - 4 километров.

Миномет 2Б25 совершает 15 выстрелов в минуту и на сегодняшний день является единственным на мировом рынке вооружений бесшумным образцом минометного вооружения.

Ранее Минобороны РФ опубликовало эксклюзивные фотографии советских полководцев.

Видео: Минобороны/ YouTube