Задача выполнена морпехами "Востока" на южнодонецком направлении.

Российские военнослужащие нанесли удары по позициям и технике Вооруженных силу Украины в южной части Донецкой Народной Республики. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена морпехами из 40-й бригады "Восточной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Благодаря расчетам 120-миллиметровых минометов "Сани" во взаимодействии с штурмовыми группами удалось реализовать поставленные цели на поле боя. Уточняется, что корректировка огня орудий и поражение целей выполняют операторы беспилотников "Орлан-30" в режиме реального времени. Такое прикрытие позволяет ликвидировать противника минимальным количеством выстрелов на дальности до семи километров.

Работаем с закрытых огневых позиций на удалении противника 5-6 км. Бывает ближе, прокладываем путь пехоте, поддерживаем огнем технику. Всегда в работе есть дежурный расчет, он стоит постоянно. Орудия всегда в работе, люди меняются. командир минометного расчета с позывным "Пух"

Артиллеристы при помощи "Мсты" уничтожили танк ВСУ на красноармейском направлении.

Фото и видео: Минобороны России