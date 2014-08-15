Задача выполнена "Центром" в ходе СВО.

Российские военнослужащие при помощи самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили танк и скопление живой силы Вооруженных сил Украины, сорвав этим ротацию противника на красноармейском направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции.

В ходе ведения воздушной разведки был выявлен маршрут передвижения техники и личного состава ВСУ из тылового района на линию боевого соприкосновения. Артиллеристы заблаговременно навели орудие на перекресток дорог. пресс-служба Минобороны России

Известно, что расчет разведывательного дрона утром 10 марта доложил о передвижении техники противника на данном участке дороги. В результате военнослужащие выполнили серию выстрелов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. Со второго выстрела тяжелая техника армии киевского режима была поражена. Затем произошла детонация боевого комплекта танка ВСУ. Известно, что артиллерия стреляла с дистанции, превышающей 18 километров.

FPV-дроны ВС РФ сорвали ротацию сил ВСУ на александро-калиновском направлении.

Фото и видео: Минобороны России