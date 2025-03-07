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FPV-дроны ВС РФ сорвали ротацию сил ВСУ на александро-калиновском направлении

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В соцсетях показали атаки российских беспилотников по живой силе ВСУ.

Российские расчеты FPV-дронов сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины на александро-калиновском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими 132-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск. Военнослужащие подчеркнули, что беспилотники ликвидировали бронированный транспортер и легковой автомобиль. Эта техника перевозила солдат армии киевского режима. Дополнительно бойцы проинформировали об уничтожении расчетами БПЛА замаскированного пикапа и двух складов боеприпасов ВСУ.

Точными сбросами с беспилотных летательных аппаратов склады были уничтожены, вызвав детонацию боекомплекта, находящегося внутри.

пресс-служба Минобороны России

МО РФ сообщило об уничтожении расчетом "Корнет" командно-наблюдательного пункта ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: fpv-дроны, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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