Минобороны РФ опубликовало эксклюзивные фотографии советских полководцев

На снимках можно увидеть Георгия Жукова, Родиона Малиновского, Александра Василевского и других.

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте эксклюзивные фотографии советских полководцев. На снимках можно увидеть Георгия Жукова, Родиона Малиновского, Александра Василевского и других маршалов на репетициях или во время самих парадов Победы.

Ранее эти фотографии не публиковались. Они хранились в семейных архивах легендарных полководцев. Снимки сопровождаются биографическими справками, воспоминаниями маршалов, их близких и родных, выдержками из исторических исследований.

Ранее мы писали, что Минобороны опубликовало интерактивную карту салютов на 9 мая.

Видео: Twitter / Минобороны России