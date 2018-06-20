Минобороны опубликовало интерактивную карту салютов на 9 мая

На карте присутствует информация о 29 городах России.

Министерство обороны России запустило мультимедийный проект "Традиции сквозь время", посвященный дню Победы. В его рамках была опубликована интерактивная карта салютов на 9 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На карте отражена информация о 29 городах России, в их числе Москва, Петербург, Владивосток, Калининград и Севастополь. Во всплывающем окошке можно узнать информацию о месте, где можно посмотреть салют, и времени. Например, в Северной столице красочным зрелищем можно будет насладиться в 22 часа на Петропавловской крепости.

Кроме того, в специальном разделе можно ознакомиться со схемой движения парадных расчетов и военной техники на Красной площади, а также узнать информацию о количестве участников в разных городах России.

Также в спецпроект включены исторические фотографии парада на Красной площади в 1945 году.

Ранее мы писали, что россияне на этой неделе работают два дня.

Фото: скриншот / parad2019.mil.ru

Видео: YouTube