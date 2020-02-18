Минобороны сообщило об уничтожении минометов ВСУ

В боевых действиях принимали участие расчеты противотанковых орудий МТ-12 "Рапира".

Минобороны РФ сообщило об уничтожении минометов украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации.

В боевых действиях принимали участие расчеты противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". Российские войска уничтожили замаскированные 82-мм минометы и личный состав противника. Позиции ВСУ были обнаружены военнослужащими разведывательного подразделения с помощью беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаку двух штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России