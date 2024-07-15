Минобороны: российские войска отразили атаку двух штурмовых групп ВСУ

Общие потери противника составили до 150 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили атаку двух штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.

Атаку двух штурмовых групп 57 мотопехотной бригады противника отразили в зоне ответственности группировки российских войск. Кроме того, подразделения поразили живую силу и технику восьми бригад ВСУ в районах Волчанска, Липцов, Тихого, Журавки, Мирополья, Волчанских Хуторов, Константиновки и Старицы. Общие потери украинских войск составили до 150 военнослужащих, пять пикапов, гаубица М777, два орудия Д-20 и шесть гаубиц Д-30.

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Видео: Минобороны России