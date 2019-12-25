В Петербурге может появиться звание "Почетный ветеран"

Представители фракции "Единая Россия" внесли в ЗакС Петербурга новый законопроект, в котором предлагается создать звание "Почетный ветеран Санкт-Петербурга", передает "Петербургский дневник" в понедельник, 26 июля.
Звание и соответствующая премия в качестве награды будут вручены членам общественных объединений за выдающиеся заслуги перед городом и его жителями, которые были достигнуты в ходе общественной деятельности по защите социальных прав и законных интересов ветеранов, пожилых граждан, инвалидов, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что звание является "мощной точкой духовной опоры для всего нашего общества". Он уверен, что инициатива будет рассмотрена и решение будет положительным.
Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина изрезал предвыборный плакат кандидата в ЗакС Фатьяновой.
Фото: Piter.tv
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