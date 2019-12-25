В Петербурге может появиться звание "Почетный ветеран"

По мнению председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, этот проект "по-настоящему народный".

Представители фракции "Единая Россия" внесли в ЗакС Петербурга новый законопроект, в котором предлагается создать звание "Почетный ветеран Санкт-Петербурга", передает "Петербургский дневник" в понедельник, 26 июля.

Звание и соответствующая премия в качестве награды будут вручены членам общественных объединений за выдающиеся заслуги перед городом и его жителями, которые были достигнуты в ходе общественной деятельности по защите социальных прав и законных интересов ветеранов, пожилых граждан, инвалидов, а также по патриотическому воспитанию молодежи.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что звание является "мощной точкой духовной опоры для всего нашего общества". Он уверен, что инициатива будет рассмотрена и решение будет положительным.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина изрезал предвыборный плакат кандидата в ЗакС Фатьяновой.

Фото: Piter.tv