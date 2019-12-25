В России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Он будет перенесен на пять дней вперед – с 10 на 15 число каждого месяца.

С 1 марта 2026 года на территории России изменится крайний срок оплаты за ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед – с 10 на 15 число каждого месяца. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальных услуг Сергей Колунов. Парламентарий уточнил, что целью переноса сроков является удобство и комфорт для населения. Речь идет о том, что многим гражданам заработная плата приходит не первого, пятого или десятого числа, а 12 или 15 числа. В связи с такой ситуацией оплачивать ЖКХ им удобно сразу же после поступления денежных средств на счет.

С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек, избежать начисления пени. Сергей Колунов, депутат ГД РФ

Законодатель сообщил, что что на пять дней вперед федеральный закон передвигает и крайнюю дату предоставления платежек УК и РСО – с первого числа каждого месяца на пятое. Такое решение даст дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям для того, чтобы успешно произвести расчёт начислений и избежать неточностей в документации.

