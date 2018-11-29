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С 1 апреля социальные пенсии россиян повысятся на 2%
Сегодня, 17:00
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nastya960

С 1 апреля социальные пенсии россиян повысятся на 2%

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Размер социальных пенсий, в среднем, увеличится до 9266 рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий. Постановление разместили на официальном портале правовой информации. Постановление вступит в силу 1 апреля.

С первого дня апреля размер социальных пенсий вырастит на 2%. Это поможет повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов человек. Размер социальных пенсий, в среднем, увеличится до 9266 рублей.

О размере коэффициента территориальные органы должен проинформировать Пенсионный фонд.

Ранее Минтруд рассказал о новой схеме индексации пенсий.
Фото: Piter.TV 

Теги: индексация пенсий, правительство, социальные пенсии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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