С 1 апреля социальные пенсии россиян повысятся на 2%

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий. Постановление разместили на официальном портале правовой информации. Постановление вступит в силу 1 апреля.
С первого дня апреля размер социальных пенсий вырастит на 2%. Это поможет повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов человек. Размер социальных пенсий, в среднем, увеличится до 9266 рублей.
О размере коэффициента территориальные органы должен проинформировать Пенсионный фонд.
Ранее Минтруд рассказал о новой схеме индексации пенсий.
Фото: Piter.TV
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