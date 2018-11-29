С 1 апреля социальные пенсии россиян повысятся на 2%

Размер социальных пенсий, в среднем, увеличится до 9266 рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий. Постановление разместили на официальном портале правовой информации. Постановление вступит в силу 1 апреля.

С первого дня апреля размер социальных пенсий вырастит на 2%. Это поможет повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов человек. Размер социальных пенсий, в среднем, увеличится до 9266 рублей.

О размере коэффициента территориальные органы должен проинформировать Пенсионный фонд.

Ранее Минтруд рассказал о новой схеме индексации пенсий.

Фото: Piter.TV