В России с 1 апреля нельзя удорожать товар при рассрочке

Государственное регулирование касается только специальных сервисов рассрочки, оно не затрагивает прямые договоры между покупателем и продавцом об оплате товара поэтапно.

Единые правила для сервисов рассрочки заработают на российской территории с 1 апреля 2026 года. Соответствующими данными поделились журналисты новостного агентства "ТАСС". В СМИ указали, что поэтапная оплата заказа не является основанием для повышения стоимости покупки. Таким образом цена договора рассрочки будет равна стоимости товара. В результате компании не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи и устанавливать разную цену на покупку товара в рассрочку и за наличные денежные средства.

Дополнительно власти ограничивают размер штрафов за просрочку. Он не может составлять больше 20 процентов годовых от суммы просроченной задолженности. Информация о рассрочках свыше 50 тысяч рублей в обязательном порядке будет передаваться в бюро кредитных историй. Такое решение позволит банкам и россиянам лучше понимать долговую нагрузку. Отмечается, что пользователь сможет досрочно погасить задолженность как полностью, так и частично. Организации не смогут взимать за этот процесс комиссионные. Также правительство установлен максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года речь идет о шести месяцях, а с 1 апреля 2028 года - четырех месяцах.

Фото: pxhere.com