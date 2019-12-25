В России резко выросли страховые выплаты заболевшим коронавирусом

Главной причиной называется рост заболеваемости.

В январе-марте 2021 года выплаты страховых компаний больным коронавирусом россиянам выросли на 8%. Этот показатель стал выше, чем за весь 2020 год, пишут "Известия".

Отмечается, что страховые выплаты выросли из-за роста заболеваемости. На это влияют, отметили представители отрасли, и активные продажи договоров.

Гендиректор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов отметил, что в первом квартале этого года прибыль рынка по страховкам от коронавируса составила 100-200 млн рублей.

По мнению эксперта, этот сегмент будет расти и дальше.

Ранее мы писали, что в Минздраве допустили продаже на территории России иностранных вакцин. Однако пока не уточняется про каких производителей идет речь.

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