Эксперты объяснили, почему это происходит.

В России резко увеличились цены на йод. За 2019 год стоимость данного товара увеличилась на 25%. Цены на отдельные марки возросли более чем на 64%. В среднем купить пачку можно дороже на 2,5 рубля из-за изменений в маркировке. Для дешевых лекарств в процентном соотношении это высокий показатель. Об этом сообщили "Известия".

Данные показатели эксперты объясняют ростом дефицита препарата. Также данная проблема могла возникнуть из-за банкротства Троицкого йодного завода. В ФАС напомнили, что йод не является жизненно важным медикаментом. Из-за этого государство не имеет возможности регулировать цену на него. В будущем потребители могут перейти с йода на зеленку и рост цены на препарат прекратится. Условием для роста цен может стать принятие нормы об обязательном йодировании пищевой соли.

Ранее Piter.tv писал о том, что медработники роддома в Пушкине требуют наладить поставки лекарств.

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