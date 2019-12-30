Медработники роддома в Пушкине требуют наладить поставки лекарств

Сейчас некоторые из них нельзя даже купить за свой счет в аптеке.

В акушерском отделении 38 пушкинской больницы имени Семашко обратились с требованием выдачи жизненно важных лекарств, которые необходимы местным роженицам. Об том заявили журналисты "КП-Санкт-Петербург" со ссылкой на коллективное письмо медицинского персонала, опубликованное в группе "Альянс врачей Санкт-Петербург" в социальных сетях.

Доводим до вашего сведения, что на акушерском отделении нет следующих необходимых препаратов...Получить их в аптеке не представляется возможным, поскольку на все наши заявки там отвечают отказом, ссылаясь на отсутствие таковых медикаментов.

Специалисты просят разъяснить им порядок действия в сложившейся ситуации, а также каким образом можно объяснить пациентам отсутствие необходимых препаратов в больнице. На данный момент подписавшиеся ответ на свое обращение так и не получили. Известно, что вопросы направлены в адрес главного врача медицинского учреждения. Сейчас сложилась ситуация, в которой роженицам приходится приобретать препараты за свой счет, однако некоторые лекарства невозможно купить в аптеке.

Ранее Путин: "Ситуация, когда легально достать препараты нельзя, не должна повториться".

Фото: Piter.tv

