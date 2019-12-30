Путин: Ситуация, когда легально достать препараты нельзя, не должна повториться

Россия больше не допустит перебои в предоставлении жизненно важных медикаментов.

Владимир Путин заявил, что ситуация, когда легально достать препараты нельзя, не должна повториться. Жизненно необходимые лекарства для россиян должны быть всегда доступны. Государство не может допускать перебои в поставках медикаментов. Об этом политик рассказал во время выступления с посланием перед Федеральным Собранием.

Президент России требует сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Он просит чиновников взять под контроль оснащение первичного звена здравоохранения. ОНФ будет следить за обеспечением фельдшерско-акушерских пунктов. По назначению туда будут поступать даже те препараты, которые изготавливаются за рубежом.

Ранее Путин: на ремонт медучреждений выделили 550 миллиардов рублей.

Видео: YouTube/Трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию

