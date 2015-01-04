Продажи снизились в 9,3 раза в годовом измерении.

В России резко упали продажи слабого алкоголя за четыре месяца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.

Уточняется, что продажи снизились в 9,3 раза в годовом измерении, до 645,9 тысячи декалитров. Кроме того, продажи алкогольной продукции снизились на 14%. Всего спиртных напитков было продано 37,016 млн декалитров. Это на 3,6% меньше, чем в январе-апреле 2024 года.

Ранее мы сообщали, что продажи слабоалкогольных напитков упали в Петербурге на 81%.

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