Продажи слабоалкогольных напитков упали в Петербурге на 81%

Кроме того, объемы розничной реализации водки уменьшились на 8%.

В I квартале 2025 года в Петербурге и Ленобласти упали продажи слабоалкогольных напитков: на 86% и 81% соответственно. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на руководителя "Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максима Черниговского.

Кроме того, объемы розничной реализации водки в городе уменьшились на 8%, а в области – на 5%. А еще зафиксировано падение продаж в рознице и общепите в категориях "Напитки винные, изготавливаемые без добавления этилового спирта и с этиловым спиртом".

По мнению специалистов Ассоциации производителей "Русской водки", это связано с изменениями в стоимости, которые зависят от инфляции, акцизов, минимальных розничных цен и пошлин на зарубежную продукцию.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завод Ladoga начал производить полностью отечественный виски. Предположительная стоимость бутылки – до 1 тыс. рублей.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)