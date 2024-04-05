В Петербурге начали производить полностью отечественный виски

Предположительная стоимость бутылки – до 1 тыс. рублей.

На заводе производителя алкогольных напитков Ladoga в Петербурге накануне начали официальный розлив отечественного виски "Крутояр". Первая партия составит 100 тыс. бутылок. На выпуск вложат 1,5 млрд рублей, передает "Ъ-СПб".

Как отметил президент компании Вениамин Грабар, 500 млн рублей уже вложено в модернизацию винокурни в Ставропольском крае, которую приобрели в прошлом году. Столько же инвестиций направят в развитие в 2025 году. А 600 млн рублей вложили в организацию производственной линии на заводе в Северной столице. Предположительная стоимость бутылки – до 1 тыс. рублей.

Крепкий напиток изготавливают только из российского зерна. В настоящее время завод выпускает купажированный виски, осенью запустят производство солодового виски, в 2026 году – ржаного и кукурузного.

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