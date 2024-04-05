Компания Ladoga подтвердила проверки в отношении своих контрагентов

Ladoga заявила о проверках после изъятия алкоголя в питерском общепите.

Компания Ladoga 19 сентября сообщила о проведении проверочных мероприятий, которые правоохранительные органы ведут в отношении ее контрагентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ladoga.

В организации уточнили, что причиной интереса силовиков стало обнаружение продукции Ladoga в одном из заведений общепита Санкт-Петербурга, где не было лицензии на продажу алкоголя. По данным компании, товар ранее поступил туда из розничного магазина.

Ранее сообщалось об обысках на складе предприятия в рамках расследования уголовного дела о незаконной реализации алкогольной продукции. В пресс-службе отметили, что Ladoga сотрудничает с проверяющими органами, руководство компании работает в штатном режиме.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер)