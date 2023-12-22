Петербургская Ladoga привезёт в РФ новые бренды алкоголя

В компании считают, что увеличение спроса на новые алкогольные напитки связано с уходом с российского рынка некоторых иностранных брендов, что заставляет покупателей искать альтернативу.

Производитель и дистрибутор алкоголя из Петербурга, компания Ladoga, планирует запустить на российский рынок два новых бренда французского виски. По информации издания "РБК Санкт-Петербург", компания также собирается расширить свой ассортимент в категориях виски, водки, джина, настоек и ликеров.

Представители Ladoga отметили, что за последний год интерес россиян к виски значительно возрос: продажи виски марки Flover"s увеличились на 120%, в то время как продажи водки "Царская" выросли всего на 58%.

В компании считают, что увеличение спроса на новые алкогольные напитки связано с уходом с российского рынка некоторых иностранных брендов, что заставляет покупателей искать альтернативу. По их мнению, в ближайшем будущем все большую популярность получат виски, произведённые из российских дистиллятов.

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