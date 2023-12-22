Петербургский завод Bosch сообщил о пятикратном росте прибыли

Чистая прибыль ООО "БСХ бытовые приборы" составила 6,09 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в предыдущем году - 1,27 млрд рублей.

Завод бытовой техники производителя Bosch-Siemens, расположенный в Петергофе, завершил 2023 год с рекордной прибылью, сообщает издание "Деловой Петербург".

Чистая прибыль ООО "БСХ бытовые приборы" составила 6,09 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в предыдущем году - 1,27 млрд рублей.

Выручка предприятия снизилась с 19,5 до 2,1 млрд рублей. Сравнивая с 2021 годом, когда завод выручил 49,8 млрд рублей, падение выглядит значительным.

Ранее мы сообщили о том, что АО "Балтийский завод" получит 22 млрд рублей.

Фото: Bosch.ru