АО "Балтийский завод" получит 22 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит средства АО "Балтийский завод" 22 млрд рублей для строительства серийных ледоколов.
Мишустин отметил, что на заводе в Петербурге в настоящее время строятся три универсальных атомных ледокола проекта 22220 - "Ленинград", "Чукотка" и "Якутия".
Закладка ледокола "Ленинград" состоялась в январе 2024 года. Также было объявлено о начале строительства ещё одного корабля такого же класса под названием "Сталинград" в следующем году президентом Владимиром Путиным.
Ранее мы сообщили о том, что финской компании Wartsila запретили судиться с Балтийским заводом.
Фото: Piter.TV
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