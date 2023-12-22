АО "Балтийский завод" получит 22 млрд рублей

На заводе в Петербурге в настоящее время строятся три универсальных атомных ледокола проекта 22220 - "Ленинград", "Чукотка" и "Якутия".

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит средства АО "Балтийский завод" 22 млрд рублей для строительства серийных ледоколов.

Мишустин отметил, что на заводе в Петербурге в настоящее время строятся три универсальных атомных ледокола проекта 22220 - "Ленинград", "Чукотка" и "Якутия".

Закладка ледокола "Ленинград" состоялась в январе 2024 года. Также было объявлено о начале строительства ещё одного корабля такого же класса под названием "Сталинград" в следующем году президентом Владимиром Путиным.

Ранее мы сообщили о том, что финской компании Wartsila запретили судиться с Балтийским заводом.

Фото: Piter.TV