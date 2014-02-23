Петербуржцы за лето стали пить больше виски и меньше вина и пива

Виски обошел вино по популярности среди покупателей в Петербурге.

Спрос на виски в Петербурге и Ленинградской области летом 2025 года вырос на 39 % по сравнению с прошлым годом, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на исследование "Контур.Маркета". В то же время интерес к вину снизился на 32 %, а к пиву — на 23 %.

По данным аналитиков, в июне–июле средняя цена бутылки виски объёмом 0,75 литра в регионе составила 2 тыс. руб., что на 14 % дешевле, чем год назад. Вино подорожало на 31 %, что стало одной из причин падения его продаж. Спрос на водку увеличился на 35 %, на шампанское — остался почти без изменений, на коньяк — снизился на 26 %.

Эксперты связывают рост популярности виски с переходом части покупателей от водки и бренди, а также с уходом "винолюбов" в сегмент крепких напитков из-за подорожания вина. Дополнительно на спрос повлияли акции, рост числа российских брендов и изменение предпочтений молодёжи.

По итогам января–июня 2025 года виски занял второе место по объёму поставок дистрибьюторам в Петербурге и Ленобласти, уступив только водке.

Фото: freepik (senivpetro)