Из-за отравления алкоголем с рынка в Сириусе погибли не менее 10 человек

Сейчас личности подозреваемых продавцов установлены, женщины задержаны.

Минимум 10 человек стали жертвами отравления изготовленным кустарным способом алкоголем, купленным на рынке в Сириусе. Соответствующие данные предоставили журналистам сотрудники пресс-службы судов Краснодарского края со ссылкой на оглашенные Следственным комитетом информацию.

В ходе рассмотрения ходатайства судом следователь СК заявил, что, по предварительной информации, <...> от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек. сообщение от судов региона

Днем ранее официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк сообщала через социальные сети, что местная полиция в Сириусе задержала двоих жительниц Краснодарского края. Подозреваемые продавали под видом "домашнего вина" и "чачи" на рынке "Казачий" изготовленный неизвестными кустарным способом алкоголь. Установлено, что напиток не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья. В результате теперь злоумышленницам предъявлены обвинения по части 3 статьи 238 УК РФ. В МВД заметили, что точное количество жертв пока не установлено. Предположительно, среди них могут быть путешественники из разных регионов страны.

Фото: Piter.tv