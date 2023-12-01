Врач из Петербурга Василевский: пиво способствует развитию рака

Алкогольные напитки также вызывают воспалительные процессы и ухудшают усвоение питательных веществ.

Главный врач петербургской клиники "Будь здоров" Алексей Василевский предупредил в беседе с "Газета.ru", что употребление пива и других алкогольных напитков значительно увеличивает вероятность возникновения рака кишечника. Это мнение подкрепляется исследованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающими связь регулярного употребления алкоголя с повышенным риском развития различных видов рака.

Василевский объяснил, что алкоголь, включая пиво, содержит этанол, который в организме превращается в ацетальдегид — химическое соединение, способное повреждать ДНК и провоцировать развитие раковых клеток.

Алкогольные напитки также вызывают воспалительные процессы и ухудшают усвоение питательных веществ, что дополнительно способствует возникновению онкологии.

Ранее диетолог Соломатина рассказала о лучших способах приготовления корюшки. Что же касается вопроса среднесуточного количества, то врач советует употреблять не больше 200 граммов корюшки в день.

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