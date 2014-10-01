Диетолог Соломатина рассказала о лучших способах приготовления корюшки

А также о том, какое ее количество рекомендовано съедать в день.

Запланированный на 1 апреля старт сезона корюшки в Северной столице не увенчался успехом. Официальные ярмарки по продаже этой рыбы не открылись, а рыбаки только начали устанавливать сети.

Несмотря на это, рано или поздно в Петербург-таки доберется корюшка. "Вечерний Петербург" пишет, что с 15 апреля у предпринимателей появится возможность торговать корюшкой по договору с Комитетом имущественных отношений, и рекомендует лучшие способы приготовления и рецепты рыбы, по мнению диетолога Елены Соломатиной.

Понятно, что в основном корюшку жарят, но этого делать не надо. Вообще любую еду жарить, конечно не стоит, потому что тем самым мы будем, к сожалению, наносить себе вред. Во-первых, во время жарки образуются канцерогены. Плюс жарение еще создает поперечные сшивки белков, в частности – коллагена. Его нити в результате просто теряют способность к метаболизму, то есть уже не так начинают выполнять свою функцию. Внешне мы это можем наблюдать в виде морщин, ну и внутри происходит приблизительно то же самое. Елена Соломатина, диетолог

Диетолог отмечает, что обжарка корюшки чревата расщеплением питательных веществ, содержащихся в рыбе и потому крайне нежелательна.

Когда мы жарим корюшку, окисляются присутствующие в ней жиры, образуются свободнорадикальные процессы, которые вообще-то используются в нашем организме иммунной системой для того, чтобы что-то убрать или убить: или какую-нибудь бактерию, или патогенную клетку, которая чем-то заражена. Свободнорадикальный процесс, кстати, вызывают любая жарка, копчение, дым. И это приводит к раннему старению, раннему разрушению клеток. Если в продукте есть жир, то жарка делает его трансжиром. Он приближается к мембране клетки, должен встроиться в нее, а у него измененная молекулярная структура. Клетка понимает, что это как бы "инвалид", но другого варианта нет. И вроде номинально все есть, но работает неправильно. И получается, что питательные вещества в эту клетку не проходят, а токсины из нее плохо выводятся. Клетка начинает давать сбой, а все "нерабочее" иммунная система старается убрать. Когда повреждение превалирует над восстановлением, это старость. Елена Соломатина, диетолог

Эксперт приходит к заключению, что самым лучшим способом приготовления корюшки является запекание рыбы.

Вообще вариантов тепловой обработки продуктов у нас несколько – варить, тушить, запекать и жарить. Если вариант жарки мы отбрасываем, то в случае с корюшкой самое лучшее – запекать. Это будет и полезнее, и вкуснее остального. Запекать корюшку можно на овощной подушке. Вообще когда мы запекаем какой-то продукт при низких температурах, мы максимально сохраняем в нем полезные компоненты. Не так разрушаются витамины, макро-, микроэлементы, не так денатурируются белки, не так окисляются любые полиненасыщенные жиры. Елена Соломатина, диетолог

Беспроигрышный вариант гарнира к корюшке – это овощи. Их диетолог также не рекомендует жарить.

Овощи можно использовать в сыром виде, можно в тушеном, запеченном. Жарить нельзя. Если мы хотим максимально сохранить все питательные вещества и не потерять во вкусовых качествах, то подходят варианты запекания и тушения. Плюс при последнем, например, раскрывают свою пользу каротиноиды, которые содержатся в помидорах, моркови, тыкве. К тому же становится помягче клетчатка, и такой вариант подойдет людям, которые в силу каких-то заболеваний желудочно-кишечного тракта не могут ее употреблять в обычном виде. Елена Соломатина, диетолог

Что же касается вопроса среднесуточного количества, то врач советует употреблять не больше 200 граммов корюшки в день.

Если человек регулярно ест корюшку, как вообще рыбу, тогда ему достаточно не более 200 граммов в день, женщинам, следящим за весом, – не более 150. Если же вы купили эту рыбку, что называется, разово, тогда можно съесть и 300 граммов. Но тогда лучше разбить их на два приема пищи. Потому что съесть-то вы съедите, но вопрос в том, как усвоите. Организму все-таки легче справиться с корюшкой, в которой достаточно белка, выработать необходимые ферменты не за один раз. Хотя белок из корюшки, надо отдать должное, усваивается хорошо, все равно лучше не злоупотреблять. Вообще в рационе должны присутствовать белки как животного, так и растительного происхождения. Поэтому в идеале, конечно, лучше один раз съесть небольшую порцию корюшки, а второй раз получить уже растительный белок (горох, фасоль и проч.). Елена Соломатина, диетолог

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