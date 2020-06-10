Сейчас страна наладила выпуск масок.

В России резко подешевели медицинские маски. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, цена средняя цена на маски в России упала с 53 рублей до 13. Он привёл статистику на вторник, 9 июня. Мантуров заявил, что цена продолжает снижаться.

Причина резкого подорожания масок в начале пандемии, рассказал Мантуров, в том, что тогда Россия только закупала производственные мощности для их производства. Сейчас страна наладила выпуск масок, поэтому с обеспечением населения средствами спецзащиты не должно возникать проблем.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим сохранится во всех регионах РФ.

Видео: Государственная Дума